В Белом доме не считают частью "операции влияния" переезд в Россию экс-помощницы Байдена

Тара Рид, обвинявшая американского президента в сексуальных домогательствах, попросила Владимира Путина предоставить ей российское гражданство

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не считает переезд в Россию американки Тары Рид, обвинявшей американского президента Джо Байдена в сексуальных домогательствах, операцией влияния со стороны РФ. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, считает ли администрация, что переезд Рид в РФ - это якобы часть российской операции влияния. "Я не видел свидетельств или доказательств этого", - ответил Кирби.

Он отказался комментировать решение Рид обратиться за предоставлением российского гражданства.

Весной 2020 года бывшая помощница нынешнего американского лидера Тара Рид обвинила демократа в насильственных действиях сексуального характера в 1993 году, когда Байден занимал пост сенатора. Рид ранее заявляла, что "потеряла все", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика. Она сообщила, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Байден назвал обвинения со стороны Рид неправдой. Он отметил, что в той версии, которую она изложила журналистам, есть нестыковки.

Рид во вторник в Москве заявила, что просит президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.