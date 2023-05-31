Эрдоган пригласил Орбана на свою инаугурацию

Премьер-министр Венгрии в телефонном разговоре поздравил президента Турции с переизбранием на еще один пятилетний срок

БУДАПЕШТ, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием еще на один пятилетний срок и получил от него приглашение на церемонию инаугурации, которая состоится в субботу, 3 июня. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

"Виктор Орбан поздравил главу государства с победой на выборах. Он отметил, что решение турецкого электората и стабильность Турции являются хорошей новостью для всей Европы, поскольку континент сталкивается со многими вызовами в области безопасности, и в связи с этим существует потребность в сильной и надежной Турции", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

По словам пресс-секретаря, Эрдоган поблагодарил своего собеседника за поздравления, выразил готовность к дальнейшему развитию венгерско-турецких отношений и поздравил Орбана с юбилеем. В среду ему исполнилось 60 лет. Кроме того, Эрдоган передал Орбану "приглашение на церемонию своей инаугурации в Турции, которое премьер-министр Венгрии с благодарностью принял", сказал Хаваши.

В воскресенье Орбан одним из первых среди мировых лидеров поздравил Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов, сделав запись в Twitter. Президент Венгрии Каталин Новак также поздравила Эрдогана, отметив, что его переизбрание может способствовать урегулированию украинского конфликта. "Для Европы чрезвычайно важна стабильность, и это может сыграть важную роль в достижении мира на Украине. Надеюсь продолжить работу по укреплению нашего партнерства", - написала Новак в Twitter.