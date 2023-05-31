Вучич назвал причиной обострения на севере Косова "нелегитимные и постыдные выборы"

Сербский лидер также указал на невыполнение Приштиной своих обязательств в рамках Брюссельского соглашения

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Нелегитимные и постыдные выборы, прошедшие в апреле на севере Косова и Метохии, а также невыполнение Приштиной своих обязательств в рамках Брюссельского соглашения стали причиной обострения в крае. Об этом в среду заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу CNN International.

"Важны всего две вещи: сербы выполнили все из первого [Брюссельского] соглашения от апреля 2013 года. Там было всего одно обязательство для приштинской стороны - формирование Сообщества сербских муниципалитетов [ССМ], а они не выполнили его, не хотели и не хотят этого делать. Второе - это выборы, которые имели явку всего 3,4%, это выборы стыда. Вы когда-нибудь слышали о каких-либо других выборах, которые с явкой 3,4% назвали бы легитимными и законными?" - заявил Вучич, комментируя обострение ситуации на севере Косова и Метохии.

По словам президента, бойкотирование выборов было решением сербов в Косове и Метохии. "Сербы участвовали в выборах, организованных Приштиной, четыре раза, и не было никаких проблем, пока [премьер непризнанного Косова] Альбин Курти не пришел к власти. Он не дал сербам участвовать в референдуме, организованном Белградом, не дал участвовать в парламентских выборах и, что важнее, не добился успеха в создании Сообщества сербских муниципалитетов, что было условием для участия сербов в местных и парламентских выборах, организованных Приштиной", - добавил Вучич.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.

Брюссельское соглашение о нормализации отношений сторон было заключено 19 апреля 2013 года. Согласно документу, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что Белград выполнил свою часть соглашения, тогда как косовары лишь начали разрабатывать Устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.