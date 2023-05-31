В Судане ограничения на полеты продлили до середины июня

Исключения сделаны только "для рейсов по доставке гуманитарной помощи и эвакуации после получения соответствующих разрешений компетентных органов"

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. Авиационные власти Судана приняли в среду решение о продлении запрета на полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил международный аэропорт столицы страны Хартума.

"Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 15 июня 2023 года", - говорится в уведомлении, размещенном на странице аэропорта в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В нем указывается, что исключения сделаны только "для рейсов по доставке гуманитарной помощи и эвакуации после получения соответствующих разрешений компетентных органов".