Международная морская организация назвала запуск спутника КНДР угрозой судоходству

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Международная морская организация (ИМО) осудила попытку запуска военного спутника КНДР, который завершился в среду неудачей, заявив, что он угрожает международному судоходству. Об этом говорится в резолюции, которая была принята представителями более ста стран, принимающими участие в заседании Комитета по безопасности на море (КБМ), действующем при организации со штаб-квартирой в Лондоне.

Как отмечается в документе, КБМ "решительно осуждает КНДР за ракетные запуски без надлежащего предварительного уведомления, не говоря уже о несовместимости запусков баллистических ракет с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, что серьезно угрожает безопасности моряков и международным морским перевозкам".

КБМ призвал Пхеньян "в срочном порядке прекратить незаконные и необъявленные запуски баллистических ракет над международными судоходными путями".

Агентство Reuters приводит ответ КНДР, которая отвергла резолюцию, назвав подобные испытания "рутинными и запланированным мерами по самозащите, предпринимаемыми суверенным государством, которое обеспечивает свою национальную безопасность". Пхеньян также предупредил, что "не в состоянии предварительно уведомлять о своих военных учениях и мерах по самозащите".

Ранее КНДР совершила попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника, однако ракета-носитель упала в Желтом море в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхондо. Военные Республики Корея занимаются поиском элементов и частей ракеты. Причиной аварии стали неполадки в работе двигателя и нестабильность характеристик топлива, заявили власти КНДР.

До запуска МИД Республики Корея пригрозил, что КНДР в случае реализации плана "заплатит за это и испытает боль".