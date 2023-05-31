Вучич заявил, что число нападений на сербов стало рекордным после прихода Курти к власти

Президент Сербии сообщил о 353 "этнически мотивированных нападениях"

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Число преступлений на этнической почве против сербов в Косове и Метохии достигло рекордных показателей с приходом к власти премьер-министра непризнанной республики Альбина Курти. Об этом в среду заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу CNN International.

"Сербы требуют безопасности для себя и своих семей. С тех пор как Альбин Курти пришел к власти, произошло 353 этнически мотивированных нападения. Это самое большое число нападений на сербов с 2008 года, когда они провозгласили независимость Косова. С начала этого года было пять случаев со стрельбой в сербских мирных граждан, если считать вчерашний - шесть", - подчеркнул сербский лидер.

Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику мелкого террора, которая включает в себя нападения на дома и медпункты, поджоги, угон скота и автомобилей, избиения. Все чаще проводятся незаконные задержания, целью которых является запугивание сербов. Албанская молодежь нападает на сербских женщин с детьми и православных священнослужителей, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням. Как сообщила в середине января премьер-министр Сербии Ана Брнабич, таких нападений в крае за два года произошло более 300.