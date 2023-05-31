Вучич призвал международное сообщество принять "решительные меры" против Приштины

Сербский лидер заявил, что обострение ситуации ставит под угрозу мир и стабильность всего мира

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич призвал международное сообщество принять "решительные меры" против тех, кто обостряет ситуацию на севере Косова и Метохии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN International.

"Я призываю международное сообщество принять решительные меры против тех, кто проявляет упрямство и кто фактически обостряет ситуацию, кто ставит под угрозу мир и стабильность всех нас, всего мира", - заявил Вучич. Он поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за осуждение действий Приштины.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение отказаться от официальных встреч с представителями приштинских властей, а также запретить им въезд на территорию страны, кроме того, они исключили непризнанное Косово из запланированных на 30 мая мероприятий в рамках учений Defender Europe 23.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила более чем о 40 раненых военных - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.