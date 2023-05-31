NBC: Майк Пенс объявит об участии в выборах в США на следующей неделе

По сведениям источника телеканала, бывший вице-президент вступит в борьбу за выдвижение на пост президента США 7 июня с предвыборным роликом и речью в Айове

ТАСС, 31 мая. Бывший вице-президент США Майк Пенс планирует 7 июня начать свою президентскую кампанию на выборах США в 2024 году. Об этом в среду сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Как сообщает источник, ожидается, что Пенс вступит в борьбу за выдвижение на пост президента США 7 июня с предвыборным роликом и речью в Айове.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля нынешний хозяин Белого дома демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Также об участии в президенской гонке сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.