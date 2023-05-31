Госдеп: бывшие в Афганистане военные США не предстанут перед МУС на фоне дела против РФ

Американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак отметила, что Международный уголовный суд не начинает таких расследований, если у какой-либо страны есть собственная "надежная система военной юстиции"

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Американские военнослужащие, которые могут быть причастны к военным преступлениям в Афганистане, не предстанут перед Международным уголовным судом (МУС) на фоне расследования якобы имевших место военных преступлений со стороны РФ на Украине, которое проводит суд. Об этом в среду заявила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепартаменте США вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования.

"Я буду неустанно работать над тем, чтобы ни один американский военнослужащий не предстал перед МУС, - сказала Шак на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, отвечая на вопрос, может ли как-то ситуация с деятельностью МУС в отношении РФ повлиять на организацию аналогичного расследования в отношении американских военных. - Я не думаю, что существует серьезный риск этого в настоящее время".

По ее словам, руководство МУС сейчас "исключил из числа приоритетов" расследования в отношении действий международных сил в Афганистане, а сосредоточено на расследовании "преступлений против человечности, которые совершают [представители движения] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и ИГ (группировка "Исламское государство" признана в РФ террористической организацией - прим. ТАСС)".

Кроме того, Шак указала, что МУС не начинает таких расследований, если у какой-либо страны есть собственная "надежная система военной юстиции". "Поэтому мы находимся в очень хорошем положении", - считает она.

В 2020 году президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. Под их действие, в частности, попадали прокурор МУС Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

В 2021 году администрация президента Джо Байдена отменила данные рестрикции, поскольку они были признаны неуместными и неэффективными. Однако при этом новое правительство США подчеркнуло, что решительно не согласно с действиями суда, касающимися ситуации в Афганистане.

Россия и МУС

3 марта 2022 года 45 из 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили Московский механизм этой международной организации для формирования независимой миссии по установлению влияния российской военной операции на гуманитарную ситуацию на Украине и выявлению возможных военных преступлений и преступлений против человечества в ходе операции России.

В марте 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг высказывания главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против Москвы в связи с событиями на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал в феврале этого года утверждения американской администрации о том, что Москва совершила преступление против человечности на Украине, "как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию" в рамках развязанной против нее гибридной войны. По словам дипломата, нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - "оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса".

Россия не является членом МУС. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что страна не намерена становиться участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым и авторитетным органом международного правосудия. В апреле 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не обязана сотрудничать с МУС, однако отметила, что Россия будет внимательно отслеживать действия суда.