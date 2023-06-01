Додик назвал визит в Россию очень успешным для укрепления дружеских отношений с РФ

Президент Республики Сербской сообщил, что во время встречи с Владимиром Путиным обсуждались "все важные вопросы"

БЕЛГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал свой визит в Россию очень успешным для поддержания дружеских отношений энтитета с РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента.

"Президент Додик проинформировал посла [РФ в Сараеве Игоря] Калабухова, что встречи во время визита в Россию были очень успешными и Республика Сербская продемонстрировала свое значение и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией. Президент Республики Сербской заявил, что во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждались все важные вопросы и президент России выразил твердую решимость поддержать Республику Сербскую и не оставить ее одну на политической сцене", - говорится в заявлении пресс-службы по результатам встречи Додика с послом РФ Калабуховым.

Сообщается, что Додик "повторил ясную и принципиальную позицию Республики Сербской в отношении антироссийских санкций". По его словам, приоритетом Республики Сербской является "сохранение мира и стабильности, защита Дейтонских соглашений, равноправный диалог без навязывания решений".

В ходе визита в Москву 23-25 мая Додик заявил, что РФ станет одной из опор нового многополярного мира. В преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве лидер сербов Боснии и Герцеговины заявил, что обсудит с ним "мир в будущем", чтобы Республика Сербская "могла приспособиться" к новой реальности.

Додик также отмечал, что Республика Сербская не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав НАТО. Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает сильное раздражение на Западе. Он уже находится под санкциями Великобритании и США.