Bloomberg: Франция выступила против применения Украиной военной помощи для атак по России

По данным агентства, Париж также находится не в том положении, чтобы диктовать Киеву, как вести боевые действия

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Французское правительство выступает против применения Киевом своей военной помощи для атак по территории России. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя властей Франции.

По его сведениям, французские власти поддерживают Киев в стремлении защищать свою территорию, однако считают, что та военная помощь, которую Париж предоставляет Украине, не должна использоваться для ударов по территории РФ. Вместе с тем чиновник добавил, что Франция находится не в том положении, чтобы диктовать Украине, как вести боевые действия.

Европейский дипломат заявил, что союзники киевских властей стараются не обсуждать этот вопрос, так как он вызывает разногласия.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью агентству заявил, что "происходящее в России очень сложно оценить". "Наш подход состоит в том, что мы предоставляем вооружения Украине для защиты ее собственной территории", - добавил он.