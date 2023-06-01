В ЮАР открывается заседание глав МИД стран БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет двусторонние встречи

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Заседание глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открывается в четверг во второй половине дня в гостиничном комплексе "Двенадцать апостолов", расположенном у подножия одноименной горной гряды в западной части Кейптауна.

Председательствует на министерском заседании глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Встреча призвана заложить основы для саммита БРИКС, который пройдет в конце августа в Йоханнесбурге.

2 июня в комплексе "Двенадцать апостолов" состоится встреча "Друзей БРИКС". В ней примут участие главы МИД стран БРИКС и еще 15 государств Глобального Юга. Среди них есть и представители стран, добивающихся вступления в объединение.

Участие Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в работе совещания. В Кейптаун глава российской дипломатии прибыл в завершение своего очередного африканского турне, побывав в Кении, Бурунди и Мозамбике.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе мероприятия стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, обменяются мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения. "Особое внимание планируется уделить подготовке к предстоящему с 23 по 24 августа 15-му саммиту "пятерки", - добавила она.

Лавров также проведет двусторонние встречи.

Подготовка саммита БРИКС

Подготовка к саммиту БРИКС в августе заявлена одной из центральных тем встречи в Кейптауне. Острым вопросом здесь остаются взаимоотношения ЮАР и Международного уголовного суда (МУС), так как на саммит БРИКС в августе приглашены лидеры всех государств-участников. Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

Заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил, что правительство африканской республики намерено в ближайшее время внести изменения в национальное законодательство, чтобы иметь право самостоятельно решать вопрос о задержании любого человека, ареста которого добивается МУС. Можно ожидать, что главы МИД БРИКС уделят внимание и этому вопросу.

Международные отношения

Приоритетной задачей встречи глав МИД является продвижение по пути создания в мире многополярности и новой архитектуры безопасности, заявили ТАСС в МИД ЮАР. "Мы видим в БРИКС одного из главных строителей фундамента нового более справедливого и безопасного миропорядка", - подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что президент ЮАР Сирил Рамапоса добивается сейчас создания широкого фронта в целях реформирования системы международных организаций, чтобы в них более значительное представительство получили альтернативные Западу точки зрения на пути дальнейшего мирового развития.

В ЮАР считают, что механизм принятия решений, в том числе в ООН, должен стать более демократичным для того, чтобы международные институты могли эффективно отвечать на глобальные вызовы и кризисы. "Мы хотим жить в условиях более предсказуемого, инклюзивного, справедливого и устойчивого мирового порядка, - заявил собеседник агентства. - И группа БРИКС должна сыграть важную роль в том, чтобы возглавить данный процесс во всем мире".

Вопрос о расширении

В последние два года объединение БРИКС столкнулось с ситуацией, когда многочисленные страны мира настойчиво обращаются с просьбой принять их в группу, заявил ТАСС посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. По его словам, до 30 государств направили официальные и неформальные запросы насчет вступления в БРИКС.

"Задача выработки концепции, принципов, стандартов, критериев и правил расширения БРИКС была поставлена в 2022 году лидерами стран группы по итогам работы их саммита, прошедшего под председательством Китая, - отметил он. - Есть принципиальное решение лидеров стран - членов группы о том, что БРИКС будет расширяться", - подчеркнул он. С января шерпы стран БРИКС готовили соответствующий концептуальный документ, который поступает на нынешнее заседание глав МИД БРИКС. Ожидается, что по его итогам вопрос о расширении БРИКС получит конкретное звучание.

Африканская повестка дня

ЮАР в качестве председателя поставила цель способствовать ускоренному сближению БРИКС со странами Африки, заявили ТАСС в МИД республики. "Основной темой председательства ЮАР является "БРИКС и Африка: партнерство для взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", - отметил собеседник агентства. - Именно поэтому на заседании "Друзей БРИКС" среди приглашенных глав МИД 15 государств 8 из Африки".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес заметил, что открывающаяся в Кейптауне министерская встреча и последующий августовский саммит должны способствовать сближению БРИКС со всеми странами Африки. "Перед БРИКС открываются новые перспективы в Африке, и нам необходимо этим воспользоваться в интересах всех сторон", - подчеркнул Ботес.

Единая валюта

В последние месяцы в БРИКС велись интенсивные консультации по проекту возможного запуска единой валюты группы, однако пока соответствующего решения нет, сообщил ТАСС представитель МИД ЮАР. "Задача появления единой валюты БРИКС пока находится в стадии предварительного изучения", - отметил собеседник агентства. Он не исключил, что на нынешнем заседании министры затронут вопрос в его "концептуальной форме".

В свою очередь Суклал сообщил, что вопрос о единой валюте БРИКС обсуждается экспертами группы. "Но сначала необходимо заложить для единой валюты базу внутри БРИКС, - заявил шерпа. - Ее фундаментом должно стать увеличение объемов использования странами - членами БРИКС своих национальных валют во взаимной торговле и инвестициях. Между странами БРИКС есть соглашения о торговле в нацвалютах, и мы полны решимости их реализовать". При этом Суклал указал, что ЮАР, являясь председателем БРИКС, рассматривает вопросы реформы мировой финансовой архитектуры как приоритетные.

В ходе подготовки нынешней министерской встречи валютного вопроса коснулась и Пандор. Она отметила, что в мире, в том числе в странах БРИКС, идут дискуссии о том, каким образом можно уйти от доллара США. По ее словам, необходимо укреплять позиции валют стран БРИКС в международной торговле.

Давление

Южно-Африканская Республика оказалась в последние месяцы под давлением США и некоторых стран Евросоюза, которые хотят, чтобы она сократила связи с Россией и Китаем. Среди прочего США обвиняют ЮАР в поставках РФ оружия и боеприпасов.

Как отметил в своем майском отчете Резервный банк ЮАР, который выполняет функции Центробанка, западные страны способны ввести против Южно-Африканской Республики санкции из-за тесных отношений с РФ. Создавшаяся ситуация уже начала сказываться на позициях национальной валюты ЮАР, курс которой за последние дни упал до исторического минимума по отношению к доллару США,

"Страны НАТО требуют сейчас от ЮАР отказаться от стратегических отношений с Россией, однако республика не поддастся их давлению, - заявил ТАСС Элвин Ботес. - В связи с политической позицией, которую НАТО приняла в кризисе на Украине, нас подталкивают к свертыванию отношений с РФ. Но мы непоколебимо стоим на позициях дружбы и партнерства с РФ". Ботес охарактеризовал отношения между ЮАР и РФ как стратегические и основанные на исторических связях, проверенных временем.

"Россия является другом и партнером ЮАР в течение многих и многих лет, включая период борьбы с апартеидом, - заявила в свою очередь Пандор. - Мы не можем стать врагами по требованию других сторон".

Нынешняя встреча должна, по мнению южноафриканской стороны, показать, что группа БРИКС не намерена поддаваться давлению извне и уверенно действует в любых ситуациях.