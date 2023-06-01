Лидеры 47 стран обсудят безопасность и энергетику на саммите Европейского политсообщества

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску уточнил, что встреча начнется с пленарного заседания, где лидеры стран выскажут свои позиции по разным темам

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Второй по счету саммит так называемого Европейского политического сообщества (ЕПС), созданного в 2022 году Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, пройдет в четверг в Молдавии. Лидеры 47 стран обсудят вопросы мира, безопасности и энергетики, сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Мероприятие пройдет в винодельческом комплексе Мimi в селе Бульбоака Новоаненского района в 35 км от Кишинева. Как подчеркнул европейский дипломат в Брюсселе, место проведения второго саммита ЕПС посылает сигнал Москве о поддержке Молдавии и сплоченности участников встречи на фоне конфликта на Украине.

Как сообщил накануне ТАСС исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, саммит Европейского политического сообщества станет новой попыткой Брюсселя сформировать антироссийскую коалицию и уговорить другие страны присоединиться к санкциям против РФ.

Состав саммита

Если в первом саммите ЕПС приняли участие 44 страны, то в этот раз количество участников увеличилось до 47. "Приглашение принять участие во втором саммите ЕПС было направлено 47 главам государств и правительств, а также председателю Евросовета [Шарлю Мишелю], председателю Еврокомиссии [Урсуле фон дер Ляйен] и председателю Европарламента [Роберте Метсола]", - сообщил дипломат, подчеркнув, что состав участников может измениться к следующему саммиту. "На следующем саммите, возможно, у нас будут другие гости. Это не зафиксированный формат", - добавил он.

Речь идет о 27 странах - членах Евросоюза, а также таких государствах, как Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Великобритания, Грузия, Лихтенштейн, Молдавия, Монако, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина, Черногория, Швейцария, а также непризнанное Косово. Представитель ЕС не стал уточнять, будет ли Украина представлена на саммите президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, дипломат не смог ответить на вопрос, приедет ли на саммит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Темы повестки

Как рассказал журналистам представитель ЕС, безопасность и энергетика станут главными темами второго саммита Европейского политического сообщества. "Обсуждения второго саммита EПC будут сосредоточены на трех основных темах: совместные усилия во имя мира и безопасности, энергетическая устойчивость и меры по борьбе с изменением климата, взаимосвязь в Европе для лучшего соединения и более стабильного континента", - пояснил он.

По словам дипломата, на саммите будет четыре рабочих сессии. Как рассказал вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску, встреча начнется с пленарного заседания, где лидеры стран выскажут свои позиции по разным темам.

При этом особое внимание уделят двусторонним и многосторонним переговорам на полях встречи. Так, в Кишиневе запланирована встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета для обсуждения урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.

Меры безопасности

Власти Молдавии повысили меры безопасности из-за саммита. В дни проведения встречи воздушное пространство страны будет закрыто для гражданских самолетов, чтобы максимально обезопасить прибытие официальных делегаций. Ранее для этого в республику прибыли подразделения сил противовоздушной обороны Великобритании, Румынии, США и Франции.

В МВД Молдавии также сообщили об ограничении движения автотранспорта и других мерах безопасности в дни проведения саммита, которые объявили выходными. Жителям сел, через которые будут проезжать делегации к месту его проведения, запретили покидать свои дворы без разрешения полиции. Кроме того, заблокировали центр Кишинева и район, в котором находится Кишиневский международный аэропорт. Горожан предупредили, что в дни проведения саммита будут действовать ограничения на пешие прогулки, некоторых экономических агентов попросили закрыть свои офисы, магазины, клиники и салоны красоты.

Знак поддержки Молдавии

По итогам саммита ожидается несколько важных объявлений, касающихся непосредственно Молдавии. По словам Попеску, проведение мероприятия в этой республике демонстрирует поддержку со стороны Брюсселя проевропейскому правительству страны, которое было сформировано Партией действия и солидарности (ПДС). В июне 2022 года главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление статуса кандидата на вступление в сообщество Молдавии, которая подала заявку одновременно с Украиной и Грузией. Теперь Кишинев должен продемонстрировать прогресс в сфере гармонизации законодательства и соответствие стандартам ЕС.

Демонстрация поддержки очень важна для президента страны Майи Санду и поддерживающей ее ПДС, которые теряют популярность на фоне экономического кризиса в Молдавии. С лета 2022 года в республике проходят массовые акции протеста, которые организует оппозиция. На этих собраниях демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Об этом говорит как 30%-ная инфляция по итогам 2022 года, так и семикратный рост тарифов на газ, трехкратное подорожание электроэнергии и рост цен на другие продукты первой необходимости. Оппозиция критикует власти за конфронтацию с Москвой, недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.

В 2022 году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновениями с полицией. В октябре спецназ МВД силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрации президента. Ранее президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.

В стране запретили оппозиционные телеканалы, арестовали десятки людей, выступающих против политики правительства. Уголовные дела завели в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор". Санду также приветствовала новый механизм санкций ЕС, которые могут применяться в отношении любых представителей молдавской оппозиции, дестабилизирующих, по мнению Брюсселя, ситуацию в республике. Действующее руководство республики обвиняет Россию якобы в поддержке оппозиции в этой стране.

Формирование антироссийской коалиции

Как сообщил накануне ТАСС исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, саммит Европейского политического сообщества станет новой попыткой Брюсселя сформировать антироссийскую коалицию и уговорить другие страны присоединиться к санкциям против РФ. "С учетом антироссийской заряженности Брюсселя ожидать от ЕПС чего-либо иного, кроме как очередной попытки навязать третьим странам собственное "мировоззрение", не приходится, - сказал он. - Появление нового формата было продиктовано кризисом и европейской политики соседства, и программы "Восточного партнерства" (инициатива Евросоюза по сближению с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной - прим. ТАСС). Но если раньше ЕС и фокусные государства объединяло осознание выгоды от экономической интеграции, то сегодня для Евросоюза выгода видится исключительно в формировании антироссийской коалиции".

"Безусловно, на работе форума не может не сказаться тот факт, что с момента проведения первого саммита в октябре 2022 года его организатор Евросоюз своими действиями еще больше способствовал эскалации украинского конфликта. Несмотря на продолжающиеся увещевания о якобы объединительной повестке, данная площадка задумывалась еэсовцами под конкретные геополитические задачи. Никуда не денутся их умозаключения о том, что отношения с Россией "вредят национальным интересам" третьих стран или что ЕС будет "дружить" только с теми, кто вместе с ним встал на "правильную сторону истории", - продолжил дипломат.

"Встреча в Кишиневе - это и возможность для Брюсселя продолжить убеждать других в необходимости соблюдения нелегитимных односторонних санкций. Заодно можно будет в очередной раз намекнуть на наказание за их обход", - отметил он.

"Однако для тех стран, которые реально стремятся сохранить внешнеполитическую самостоятельность, нет объективных причин втягиваться в противостояние Запада с Россией", - заключил Логвинов.