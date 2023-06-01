Глава Пентагона посетит Японию по пути на "Диалог Шангри-Ла"

Ллойд Остин проведет встречи с главами оборонного ведомства и МИД страны

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг прибудет в Японию с официальным визитом, сделав в Токио короткую остановку на пути в Сингапур.Там он примет участие в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Остин проведет переговоры с главой оборонного ведомства страны Ясукадзу Хамадой, а также встретится с главой МИД Ёсимасой Хаяси.

КНДР и укрепление альянса

Это первый визит Остина в Японию с марта 2022 года, он проходит на фоне пуска КНДР ракеты с разведывательным спутником. Признавший неудачу Пхеньян в то же время объявил, что в ближайшее время планирует осуществить повторную попытку запуска своего первого разведывательного спутника, поэтому ожидается, что тема ракетной активности КНДР станет одной из ключевых в ходе переговоров глав оборонных ведомств Японии и США. Как ранее сообщал журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, он намерен обсудить с Остином вопросы, связанные с углублением координации и повышением потенциала японско-американского военного альянса. Соответствующий диалог стороны активизировали в начале 2023 года, когда прошли консультации высокопоставленных представителей МИД и Минобороны двух стран в формате "два плюс два".

"Диалог Шангри-Ла"

После Токио Ллойд Остин, как и его японский коллега, направится в Сингапур, где 2-4 июня он примет участие в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Как ранее сообщали местные СМИ, на полях этого форума также впервые пройдут четырехсторонние переговоры между главами оборонных ведомств Австралии, США, Филиппин и Японии. Ожидается, что в новом для себя формате стороны обсудят проблемы региональной безопасности и вопросы укрепления оборонного сотрудничества.

Также предполагается, что одной из ключевых тем четырехсторонних переговоров станет противодействие активности КНР на море. Отмечалось, что стороны намерены обсудить возможность совместного патрулирования акватории Южно-Китайского моря, направленного против "односторонних действий" Пекина в этом регионе. В четверг сотрудники береговой охраны Японии, США и Филиппин начнут первые в своем роде совместные трехсторонние учения, которые пройдут до 7 июня в филиппинской акватории.

Отказ Пекина от прямого диалога

Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности встречу Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Комментируя соответствующую информацию, опубликованную газетой The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона, Белый дом отметил, что прямые контакты между представителями оборонных ведомств США и Китая критически важны для избежания эскалации соперничества двух стран до конфликта. Министерство обороны Китая в свою очередь подчеркнуло, что американские власти должны создать необходимые условия для общения глав оборонных ведомств США и Китая.

В рамках предстоящей конференции по безопасности в Сингапуре ожидаются выступления как Ллойда Остина, так и Ли Шанфу.