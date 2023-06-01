31 мая, 21:27
Военная операция на Украине

В США представили инициативу по созданию трибунала против России

AP Photo/ Gemunu Amarasinghe
© AP Photo/ Gemunu Amarasinghe

В заявлении сенатора Бена Кардина отмечается, что Белый дом должен продвинуть эту идею до Генеральной ассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американские сенаторы Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) призвали президента США Джо Байдена "поддержать создание международного трибунала", который осудил бы действия РФ на Украине. Текст соответствующей резолюции был представлен ими в среду.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Как говорится в заявлении на сайте Кардина, они возлагают вину на российское руководство и считают, что Белый дом должен продвинуть эту инициативу до Генеральной ассамблеи ООН.

"Сенат призывает США использовать свой авторитет и голос в международных организациях, чтобы поддержать создание специального уголовного трибунала и привлечь к ответственности руководство Российской Федерации, санкционировавшее агрессию против Украины", - говорится в резолюции. Сенаторы поясняют, что, хотя Международный уголовный суд и обладает требуемой юрисдикцией в целом, он не может расследовать события на Украине, потому что "ни Украина, на Российская Федерация не ратифицировали Римский статут". 

Теги:
СШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация