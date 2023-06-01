CNN: Трамп под запись признался в хранении секретного документа Пентагона

По сведениям телекомпании, запись сделана летом 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Представители американского гособвинения получили аудиозапись, на которой бывший президент США Дональд Трамп признается в хранении одного из секретных документов Пентагона. С таким утверждением выступила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям запись была сделана летом 2021 года, на ней Трамп якобы говорит о том, что хранит у себя секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран. В ходе разговора, утверждает телекомпания, экс-глава американской администрации высказал желание поделиться информацией из документа, однако указал, что осведомлен о тех ограничениях, которые действуют в его отношении о неразглашении секретных данных.

CNN подчеркивает, что ее сотрудники не слушали аудиозапись, вся изложенная информация о ней была получена из различных источников.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. Минюст США распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у экс-президента еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.

Бывший президент США утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он, как президент, обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.