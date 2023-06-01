Британия намерена начать переговоры с Молдавией о возвращении нелегальных мигрантов

Британский премьер-министр Риши Сунак заявит об этом на полях саммита Европейского политического сообщества

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Великобритания начнет переговоры с Молдавией о заключении соглашения о возвращении нелегальных мигрантов. Как говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака, такое заявление он сделает на полях саммита Европейского политического сообщества, в котором примет участие в четверг.

"Премьер-министр объявит о начале переговоров по теме соглашения с Молдавией о возврате [нелегалов] и подтвердит, что аналогичная сделка, заключенная с Грузией, вступила в силу. Эти соглашения <...> позволяют нам возвращать иностранных граждан, которые признаны нарушителями иммиграционных законов в Великобритании, сокращая привлекательность незаконного прибытия сюда", - отмечается в заявлении канцелярии. В нем также говорится, что Сунак объявит о "новом партнерстве с Болгарией", которое поможет Софии разрушить "бизнес-модель организованных криминальных групп, глубоко вовлеченных в незаконную миграцию".

Как ожидается, в Молдавии Сунак вместе с польским премьер-министром Матеушем Моравецким также проведет круглый стол по безопасности. Помимо вопросов незаконной миграции, они планируют обсудить "поддержку таких стран, как Украина и Молдавия, которые находятся на переднем фронте российской агрессии", утверждается в заявлении.

На Даунинг-стрит пообещали, что на саммите Европейского политического сообщества Сунак объявит о выделении Кишиневу дополнительных £10,5 млн ($13 млн) на оказание помощи беженцам с Украины, в первую очередь женщинам и детям.

В заявлении приводятся слова главы британского правительства, который выступил с утверждением об "абсолютном пренебрежении" Россией суверенитета других стран. Это, по его версии, вместе с организованной преступностью в сфере миграции представляет "беспрецедентные угрозы" на границах Европы. "Мы не можем решить эти проблемы без тесной совместной работы европейских правительств и институтов. На каждой встрече, каждом саммите, каждом международном собрании безопасность наших границ должна занимать первое место в повестке дня. Великобритания будет в центре этих международных усилий по пресечению миграции на лодках и по защите нашей национальной безопасности", - заявил Сунак.

Нелегальные мигранты

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до британских берегов, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией. Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета. По прогнозам некоторых экспертов, число нелегальных мигрантов, которые пересекут пролив Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, может достигнуть в 2023 году рекордных 56 тыс.

По информации газеты The Times, с начала этого года через Ла-Манш до берегов Англии добрались 7,6 тыс. человек. Это на четверть меньше, чем в прошлом году, однако власти ожидают роста числа нелегальных пересечений пролива летом.

О саммите в Молдавии

Ранее главы государств и правительств 48 стран подтвердили участие в предстоящем 1-2 июня саммите. Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и для более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку со стороны Брюсселя президенту Майе Санду и правительству, которое сформировала ее правящая Партия действия и солидарности.