В Швеции вступили в силу поправки к закону о терроризме

Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках

СТОКГОЛЬМ, 1 июня. /ТАСС/. Поправки к шведскому закону о терроризме, которые рассматриваются как важная часть процесса одобрения Турцией заявки Стокгольма на членство в НАТО, в четверг вступили в силу в королевстве. Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на "продвижение, укрепление и поддержку" подобных организаций.

Согласно обновленному законодательству, за такую деятельность предполагается наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Если преступление считается особенно серьезным, то срок отбывания наказания может варьироваться от двух до восьми лет. Если преступник возглавил террористическую организацию, его могут приговорить к тюремному сроку продолжительностью не менее двух и не более 18 лет или же к пожизненному заключению.

Финансирование участия в террористической организации, публичное подстрекательство к террористической деятельности и вербовка для совершения преступления также будут подвергаться уголовному преследованию.

В Швеции ожидают, что ужесточение антитеррористического законодательства сможет способствовать ускорению ратификации Турцией шведской заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать документ о вступлении королевства в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта этого года одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.