В КНДР заявили о намерении в ближайшее время вывести на орбиту разведывательный спутник

Кроме того, планируется продолжить разработку "разведывательных средств", заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Власти КНДР намерены в ближайшее время осуществить повторный запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником и вывести его на орбиту, а также планируют продолжить разработку "разведывательных средств". Об этом заявила в четверг заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон после неудачной попытки запуска спутника 31 мая.

"Утверждаем, что военный спутник-разведчик КНДР скоро будет выведен на орбиту и приступит к выполнению задач", - привело агентство ЦТАК слова Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну.

Она также отметила, что США и их союзники опасаются наличия разведывательных средств у Пхеньяна. "Поэтому мы сознаваем необходимость приложения дальнейших усилий к разработке разведывательных средств", - сказала Ким Ё Чжон, добавив, что власти КНДР будут прилагать усилия для укрепления "сил сдерживания войны". Речь может идти о разработке новых спутников.

Вместе с тем заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи отвергла критику в адрес КНДР после неудачной попытки запуска спутника. "Если нас осуждают за запуск спутника, то необходимо также осуждать США и все страны, которые уже провели запуск тысяч спутников", - отметила она.

В управлении КНДР по освоению космоса считают, что ракета-носитель упала, потеряв тягу из-за проблем в работе двигателя второй ступени после отделения первой ступени. В связи с этим планируется провести расследование, чтобы выявить недостатки конструкции и выработать меры для их устранения. Повторный запуск может быть произведен в кратчайшие сроки после проведения испытаний. По данным Yonhap, в Сеуле не исключают, что повторный запуск может быть осуществлен в заявленное ранее временное окно до 11 июня.

Пхеньян провел запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год. Разработка и запуск военного разведывательного спутника были заявлены одной из важнейших целей на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в декабре прошлого года.