Экс-президента Бразилии приговорили почти к девяти годам тюрьмы за коррупцию

Суд пришел к выводу, что сумма взяток, полученных Колором ди Мелу с 2010 по 2014 год, составила около $4 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июня. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии в среду приговорил бывшего президента страны Фернанду Колора ди Мелу к 8 годам и 10 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, суд поддержал доводы обвинения и признал экс-президента виновным в участии в коррупционной схеме в одном из дочерних предприятий национальной нефтегазовой компании Petrobras. Суд пришел к выводу, что сумма взяток, полученных Колором ди Мелу с 2010 по 2014 год, составила 20 млн реалов (около $4 млн). Расследование по этому делу началось в 2015 году.

Согласно местному законодательству, приговоренные к более чем восьми годам тюрьмы должны начать отбывать наказание в пенитенциарном учреждении, им не может быть назначен домашний арест. Однако, как отмечают местные СМИ, Колор ди Мелу, находившийся у власти в 1990-1992 годах, может фактически оставаться на свободе до окончания рассмотрения двух поданных апелляций.