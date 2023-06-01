В США заявили о желании возобновить диалог с Китаем по линии оборонных ведомств

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что намерен "упорно работать" над установлением канала связи между Вашингтоном и Пекином

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. США привержены возобновлению диалога с КНР по линии оборонных ведомств, даже с учетом того, что между сторонами существуют разногласия по некоторым вопросам. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei.

"Абсолютно важно поддерживать открытые линии связи, даже когда мы не согласны по важным вопросам", - сказал он. По словам Остина, США "по-прежнему привержены" продолжению переговоров, он "будет упорно работать" над установлением канала связи.

Касаясь ситуации вокруг Тайваня, глава Пентагона отметил, что США "выступают против односторонних изменений статус-кво". "Мы будем продолжать отслеживать агрессивные действия КНР и работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сделать все возможное для укрепления мира и стратегической стабильности в Тайваньском проливе и в регионе в целом", - добавил он.

Остин положительно оценил намерение Японии повысить оборонные расходы и развивать контратакующий потенциал. "Это поможет укрепить наше совместное региональное сдерживание, сохранить свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и поддержать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность", - сказал он.

Глава Пентагона находится с визитом в Японии. В четверг он проведет переговоры с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой, а также встретится с главой МИД Ёсимасой Хаяси и премьер-министром Фумио Кисидой. После этого Остин отправится в Сингапур, где примет участие в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". США рассчитывали организовать на полях конференции встречу Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Однако, как писала газета The Wall Street Journal, Китай отверг это предложение.