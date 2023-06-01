1 июня, 02:18,
обновлено 1 июня, 02:32

Токио и Вашингтон обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Япония и США намерены сотрудничать в области беспилотников, в также обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции японский министр обороны Ясукадзу Хамада после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и [обсуждаем] возможности совместной разработки будущих [систем] перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям", - сказал он. 

Теги:
ЯпонияСШАОстин, Ллойд
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