Шеф Пентагона заявил, что его коллега из КНР отказался от встречи на форуме в Сингапуре

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Министр обороны КНР Ли Шанфу отказался от проведения личной встречи с американским коллегой Ллойдом Остином на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в начале июня. Об этом шеф Пентагона заявил в четверг на совместной пресс-конференции в Токио с японским коллегой Ясукадзу Хамадой.

"Министр обороны отказался от встречи со мной. Я думаю, что это прискорбно. Но мы продолжим делать то, что мы делаем в этом регионе, - работать со странами из числа единомышленников, с которыми у нас общие ценности и общие задачи, которые состоят в обеспечении свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Остин.