Япония и США усилят сотрудничество с Австралией и Южной Кореей

Японский министр обороны Ясукадзу Хамада и глава Пентагона Ллойд Остин договорились способствовать мирному решению вопросов, связанных с обстановкой в Тайваньском проливе

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Япония и США намерены усилить сотрудничество с Южной Кореей и Австралией в области безопасности с учетом сложной обстановки в мире. Об этом заявил в четверг министр обороны Японии Ясукадзу Хамада на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы обсудили вчерашний запуск КНДР, агрессию России на Украине, Китай и так далее. Мы подтвердили, что изменения статус-кво недопустимы и что в связи с этим мы должны еще больше усиливать наше сотрудничество с США. Кроме того, с учетом суровой и сложной обстановки с безопасностью мы подтвердили необходимость усилить взаимодействие не только между нашими двумя странами, но и с Австралией и Южной Кореей, а также другими партнерами", - сказал он.

Помимо этого, главы оборонных ведомств Японии и США "подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и договорились способствовать мирному решению вопросов, связанных" с обстановкой в этом регионе.

Шеф Пентагона находится с визитом в Японии. После этого Остин отправится в Сингапур, где примет участие в международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".