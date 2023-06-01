Премьер Венгрии планирует посетить Туркмению

Виктор Орбан отметил, что в последнее время между странами активизируется сотрудничество

АШХАБАД, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить в ближайшее время с визитом Туркмению. Об этом говорится в поздравлении его с 60-летним юбилеем, которое направил председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

"В настоящее время отношения между Туркменистаном и Венгрией налаживаются на основе равноправия, взаимоуважения и доверия. Хочу отметить, что в последнее время наше сотрудничество активизируется. В этой связи уверен, что ваш визит в Туркменистан в ближайшее время станет важным этапом в дальнейшем расширении туркмено-венгерского партнерства", - говорится в поздравлении, которое приводит в четверг официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов также направил поздравления Орбану. "Мы уделяем большое внимание дружеским отношениям, налаженным между Туркменистаном и Венгрией. Уверен, что переговоры, которые состоятся в ближайшие дни в Ашхабаде, будут плодотворными и дадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества", - отметил туркменский лидер.

Виктор Орбан 31 мая отметил свое 60-летие.