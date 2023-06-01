1 июня, 03:54

Токио и Вашингтон обсудят укрепление обороны Японии за счет ядерного оружия

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил намерение Соединенных Штатов обеспечивать безопасность монархии "всем спектром обычного и ядерного потенциала"

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Власти Японии и США обсудят вопрос укрепления японского оборонного потенциала, в том числе за счет возможности применения ядерного оружия. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином.

"Мы разделили важность дальнейшего обсуждения укрепления обороны Японии, в том числе за счет ядерного оружия", - подчеркнул Хамада.

В свою очередь Остин на пресс-конференции подтвердил намерение Вашингтона обеспечивать безопасность Токио всем спектром обычного и ядерного потенциала США. 

Теги:
ЯпонияСШАОстин, Ллойд
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