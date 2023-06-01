1 июня, 03:59

Председатель Народного совета Туркмении пригласил посетить страну верховного лидера Ирана

Газета "Нейтральный Туркменистан" передает, что в ходе рабочего визита в исламскую республику Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с Али Хаменеи широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия

АШХАБАД, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил посетить свою страну верховного лидера Ирана Али Хаменеи в любое удобное для него время. Об этом в четверг сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам рабочего визита Бердымухамедова в исламскую республику.

Как пишет издание, в ходе встречи Бердымухамедов и Хаменеи обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия, отметив его стратегический уровень.

Одним из приоритетных направлений двустороннего партнерства стороны назвали торгово-экономическую сферу, где имеется потенциал для активизации контактов. В частности, пишет издание, открываются широкие перспективы для взаимодействия в таких стратегических отраслях, как транспорт, нефтегазовый сектор, энергетика. Также собеседники выразили готовность развивать сотрудничество по линии образования, науки и культуры, здравоохранения, экологии, а также к укреплению связей между регионами двух государств.

Бердымухамедов посетил Иран 30-31 мая. Входе визита он также провел переговоры с президентом страны Эбрахимом Раиси. 

Теги:
ТуркменияИранХаменеи, АлиБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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