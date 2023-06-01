СМИ: Европа должна смело реагировать на политику экономического принуждения США

По данным газеты Global Times, в результате конфликта на Украине европейские страны понесли значительные потери в плане геополитики, а также прагматического сотрудничества

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны проводить более выгодную для себя политику и смело давать отпор Соединенным Штатам, которые подавляют европейские государства своей стратегией экономического принуждения. Такую точку зрения высказала в четверг китайская газета Global Times.

"Европе следует дать смелый ответ экономическому принуждению США, - подчеркивается в редакционной статье. - Однако они [европейские политики] ведут себя странно, закрывая глаза на злоупотребления финансово-экономической гегемонии Соединенных Штатов, как и на безрассудные протекционистские меры Вашингтона".

Как указывается в материале, европейским политикам "не удается увидеть, что ЕС оказался в заложниках у своего американского союзника, от которого будет лишь все больше зависеть". По мнению газеты, подобная позиция Евросоюза "слишком рискованна".

В статье уточняется, что в результате российско-украинского конфликта европейские страны понесли значительные потери в плане геополитики, а также прагматического сотрудничества. "Европа стала более уязвимой перед лицом бесстыдных попыток США извлечь для себя еще большую выгоду в ущерб экономическим интересам этого континента".

Авторы статьи напоминают, что Белый дом фактически вынудил Евросоюз закупать дорогостоящий американский газ и подрывает промышленную мощь этого региона, переманивая европейских производителей, а также инвесторов. Более того, Вашингтон пытается изобразить прочие варианты сотрудничества, помимо взаимодействия с США, "как неудовлетворительные". Издание признает, что ЕС испытывает на себе все большее конкурентное давление со стороны не только Соединенных Штатов, но и Китая, и эта усиливающаяся тенденция не изменится в обозримом будущем.

В то же время в статье отмечается, что Евросоюзу "не следует фокусировать внимание только на соперничестве с КНР". Авторы редакционного материала советуют Брюсселю "сопоставлять торгово-экономические отношения с Пекином и интересы развития Европы". "Несомненно одно: ЕС будет не более чем вассалом США, если продолжит следовать за ними в [политике] сдерживания Китая", - подчеркивает газета.