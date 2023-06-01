В Казахстане испытали модернизированный беспилотный летательный аппарат "Шагала-М"

Пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики сообщила, что в ходе обновления улучшили его скорость, высоту и дальность полета

АСТАНА, 1 июня. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казахстан инжиниринг" провела успешные испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата "Шагала-М". Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно его скорость, высота и дальность полета", - говорится в сообщении.

Председатель правления "Казахстан инжиниринг" Темиржан Абдрахманов отметил, что беспилотный летательный аппарат имеет широкое применение и может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов, линий электропередачи, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при чрезвычайных ситуациях.

"Преимущество в том, что для [беспилотника] "Шагала-М" не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент", - пояснил генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "R&D центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов.

В текущем году министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования таких аппаратов и выдачи разрешительных документов для них.

"В свою очередь, в "Казахстан инжиниринг" на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения", - сообщили в ведомстве.