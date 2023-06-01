Китай и Индия выразили обоюдную готовность снизить напряженность на границе

Кроме того, стороны высказали заинтересованность в сохранении межармейского и дипломатического каналов взаимодействия

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. Китайские и индийские дипломаты на состоявшей в Нью-Дели 27-й встрече двустороннего рабочего консультационного и координирующего механизма выразили обоюдную готовность содействовать деэскалации на совместной границе. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая, обе стороны высказали заинтересованность в сохранении межармейского и дипломатического каналов взаимодействия, подтвердили намерение способствовать поддержанию мира и стабильности в пограничных районах.

Согласно информации МИД КНР, в ходе встречи представители Китая и Индии условились ускорить процесс урегулирования вопросов. Дипломаты двух стран подтвердили положительный эффект от подобных контактов и договорились в ближайшее время провести 28-ю встречу координирующего механизма, а также 19-й раунд межармейских консультаций.

Ситуация на китайско-индийской границе

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии границы.

Отсутствие демаркированной границы между КНР и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.