1 июня, 05:31

Лукашенко: Минск нацелен на развитие всеобъемлющего белорусско-армянского партнерства

Президент Белоруссии выразил уверенность, что Армения будет успешно справляться с вызовами

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, выразив уверенность, что его страна будет успешно справляться с вызовами, он также рассчитывает на развитие всеобъемлющего белорусско-армянского партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в четверг.

"Убежден, ваши богатый управленческий опыт, профессиональный подход к решению государственных задач позволят и впредь успешно справляться с вызовами, которые стоят перед Арменией в политической и социально-экономической сферах, достигать всех намеченных целей в интересах армянского народа", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, "нацеленного на развитие всеобъемлющего белорусско-армянского партнерства, тесного взаимодействия в интеграционных объединениях, стратегического сотрудничества на международных площадках". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссияПашинян, Никол Воваевич
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