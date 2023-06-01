Республиканцы добиваются от ФБР раскрытия данных о якобы полученной Байденом взятке

В мае они заявили о получении доказательств того, что члены семьи президента и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США требуют от Федерального бюро расследований (ФБР) под угрозой судебного разбирательства представить документы, которые, по мнению законодателей, могут свидетельствовать о причастности действующего американского президента Джо Байдена к взяточничеству. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте комитета.

"Сегодня директор ФБР Кристофер Рей подтвердил существование документа FD-1023, в котором утверждается, что занимавший в то время пост вице-президента Байден причастен к преступной схеме с участием гражданина другого государства по получению взятки. Однако директор Рей не обязался предоставить документы, которые были затребованы комитетом по надзору и подотчетности Палаты представителей на основе повестки", - сообщили законодатели.

В заявлении уточняется, что председатель указанного комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) в среду побеседовал с директором ФБР. Рей предложил ему лично ознакомиться с документом в штаб-квартире бюро. Комер подчеркнул, что настаивает на передаче документа в комитет.

Позднее республиканец сообщил в Twitter, что готовит "законопроект о привлечении к ответственности директора ФБР за неуважение к Конгрессу". Отказ выполнить требования со стороны Конгресса о раскрытии данных считается в США проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в судебном порядке.

Представители ФБР заявили, что документы FD-1023 используются в ведомстве при получении сведений от конфиденциальных информаторов. В бюро подчеркнули, что раскрытие таких материалов может представлять опасность для его источников.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов в среду, отвечая на вопрос журналиста о возможной причастности Байдена к коррупции, подчеркнул: "Президент говорил об этом, эти утверждения необоснованны".

Обвинения республиканцев

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

Комитет "озабочен сложной и подозрительной сетью более чем из 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения, утверждал тогда Комер. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их компании получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.