Безопасность Назарбаева планируют исключить из функций Службы госохраны в Казахстане

Обоснованием этого стала отмена ранее действовавшего конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы", который регламентировал статус и привилегии Нурсултана Назарбаева и членов его семьи

АСТАНА, 1 июня. /ТАСС/. Функция обеспечения безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть исключена из обязанностей Службы государственной охраны (СГО) республики. Соответствующие поправки в положение о СГО опубликованы в четверг на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

В действующей редакции положения говорится, что СГО осуществляет "охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, первого президента Республики Казахстан - елбасы (лидера нации - прим. ТАСС), других охраняемых лиц, объектов".

В предлагаемой версии положения, обсуждение которой продлится до 14 июня, формулировку о первом президенте планируют исключить. Обоснованием этого стала отмена ранее действовавшего конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы", который регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.

31 мая депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Снежанна Имашева сообщила, что законодатели рассматривают поправки, которые предполагают исключение из Уголовного кодекса статьи об ответственности за оскорбление первого президента республики Нурсултана Назарбаева, поскольку по итогам конституционного референдума в июне 2022 года из основного закона было исключено положение о елбасы.

СГО - специальный государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Казахстана, который занимается обеспечением безопасности первых лиц страны и важных объектов.