В Швеции заявили о выполнении требований Турции по членству в НАТО

В стране приняли новое антитеррористическое законодательство

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём считает, что его страна выполнила выдвинутые Турцией критерии для ратификации заявки на вступление в НАТО, приняв новое антитеррористическое законодательство.

"Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения. Швеция выполнила все постановления меморандума", - заявил глава шведского МИД в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг. Он в очередной раз подчеркнул, что королевство будет добиваться членства в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля.

Агентство уточняет, что в настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточен на формировании нового правительства после победы на президентских выборах, поэтому вопрос ратификации может затянуться, несмотря на усилия Швеции. "Если ратификации не произойдет до Вильнюса, это может занять недели или даже месяцы, пока турецкий парламент не возобновит работу летом", - уточнил Билльстрём.

Поправки к шведскому закону о терроризме вступили в силу 1 июня. Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на "продвижение, укрепление и поддержку" подобных организаций. Финансирование участия в террористической организации, публичное подстрекательство к террористической деятельности и вербовка для совершения преступления также будут подвергаться уголовному преследованию.

В марте Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать документ о вступлении королевства в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта этого года одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.