В Киргизии пресекли деятельность группировки, изготавливавшей поддельные шенгенские визы

Имена, фамилии, гражданство и число подозреваемых в интересах следствия пока не называются

БИШКЕК, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии обезвредили преступную группировку, которая занималась изготовлением поддельных шенгенских виз. Об этом сообщил в четверг пресс-центр комитета.

"ГКНБ выявлена и пресечена противоправная деятельность организаторов международного канала незаконной переправки иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Кыргызской Республики под видом туристов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в рамках возбужденного киргизскими спецслужбами уголовного дела "предварительно установлены основные фигуранты, которые на основании поддельных шенгенских виз занимались организацией транзита" лиц, желающих попасть в Европу через Киргизию.

"Установлены более 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала незаконной миграции", - отмечается в сообщении.

Имена, фамилии, гражданство и число подозреваемых в интересах следствия пока не называются.

"В настоящее время устанавливаются эпизоды противоправной деятельности и лица, причастные к изготовлению и сбыту поддельных документов", - подчеркивает пресс-центр.