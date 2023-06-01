СМИ сообщили о секретном плане НАТО на случай столкновения с Россией

Обозреватель американского портала Responsible Statecraft Иэн Дэвис отметил, что участники саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля будут впервые после холодной войны рассматривать планы реагирования на нападение со стороны России

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Участники саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля будут впервые после холодной войны рассматривать планы реагирования на нападение со стороны России, общественность по большей части держат в неведении о согласовании таких важных документов. Такое мнение выразил в авторской статье обозреватель американского портала Responsible Statecraft Иэн Дэвис.

"По мере того, как НАТО становится все более влиятельным игроком в международных делах в свете войны на Украине, отсутствие прозрачности, свойственное для долгосрочного военного планирования [в альянсе], представляет серьезный вызов с точки зрения демократического надзора", - полагает Дэвис, который, по данным портала, является основателем неправительственной организации NATO Watch. Она выступает за публичное обсуждение и анализ роли Североатлантического альянса в мире. По мнению обозревателя, есть опасения относительно того, что "общественность и депутаты в странах НАТО остаются в неведении относительно одного из наименее прозрачных, но важнейших процессов в альянсе" - военного планирования.

"На саммите в Вильнюсе в июле политических лидеров [стран] НАТО попросят утвердить секретные военные планы на тысячах страниц, в которых впервые после холодной войны будет подробно описано, как альянс будет отвечать на российскую атаку, - говорится в публикации. - Большая часть этих планов была составлена за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими сотрудниками альянса и национальных оборонных ведомств без какого-либо предварительного рассмотрения со стороны парламентов или независимых экспертов".

Как констатировал Дэвис, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее сообщил, что на саммите в Вильнюсе рассмотрят секретные планы. Обозреватель отмечает важность эти документов для дальнейшего "развития национальных вооруженных сил" и подчеркивает, что для их одобрения требуется "более широкая поддержка на политическом уровне, нежели автоматическое утверждение главами государств в Вильнюсе". Дэвис также считает, что "требуются дополнительные усилия для обеспечения большей осведомленности и понимания общественностью планов НАТО".