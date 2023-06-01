Зеленский прибыл на саммит Европейского политсообщества в Молдавии

Как сообщило агентство Moldpres, украинский лидер первым из глав государств приехал в винодельческий комплекс Мimi, где пройдет встреча на высшем уровне

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в четверг на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии. Кадры прибытия транслировали молдавские телеканалы.

По данным государственного информационного агентства Moldpres, украинский лидер первым из глав государств утром приехал в винодельческий комплекс Мimi в расположенном неподалеку от Кишинева селе Бульбоака, где пройдет встреча на высшем уровне.

Зеленский также подтвердил свое участие в саммите, сделав соответствующую запись в Telegram-канале. "Сегодня работаем в Молдавии. Участвуем в саммите Европейского политического сообщества", - написал он, добавив, что будет "много двусторонних встреч". По его словам, темами для обсуждения станут "коалиция истребителей, коалиция "Пэтриотов", ЕС, НАТО, формула мира".

В среду вечером Зеленский прибыл в Одессу. Расстояние оттуда до Кишинева составляет около 195 км.

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом.