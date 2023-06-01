НАТО направила самолеты АВАКС для контроля воздушного пространства Молдавии

Они будут защищать небо над местом проведения саммита Европейского политического сообщества с 31 мая по 2 июня, говорится в сообщении организации

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. НАТО направила самолеты радиолокационной разведки АВАКС для контроля воздушного пространства Молдавии во время проведения там саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) 1-2 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба НАТО. Она подчеркнула, что самолеты альянса будут все время оставаться в воздушном пространстве альянса.

"Наблюдательные полеты самолетов НАТО АВАКС окажут содействие защите саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Летая в воздушном пространстве альянса, самолеты АВАКС будут защищать небо над местом проведения саммита с 31 мая по 2 июня", - говорится в сообщении.

Самолеты АВАКС используются для обнаружения воздушных целей на высоте 10 км в радиусе 400 км.

В саммите ЕПС должны принять участие свыше 40 глав государств и правительств стран Евросоюза, Великобритании, и их партнеров из Европы и Северной Африки.

Комментируя ТАСС эту встречу, и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что главной целью этой встречи для ЕС является попытка создания антироссийской коалиции и давление на соседние страны с целью поддержки своих нелегальных санкций.