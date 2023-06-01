МИД Канады анонсировал санкции против "олигархов" из РФ за "вмешательство" в дела Молдавии

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что это произойдет впервые в истории страны

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Канада введет санкции в отношении "российских олигархов", которые, по версии властей североамериканской страны, "пытаются вмешиваться" в дела Молдавии. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по прибытии в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО. Ее выступление транслировала пресс-служба альянса.

"Сегодня впервые в нашей истории мы объявим о санкциях в поддержку демократии Молдавии. Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии", - сказала министр, не приведя подробностей.

В четверг в Молдавии проходит второй по счету саммит так называемого Европейского политического сообщества, созданного в 2022 году Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Лидеры 47 стран обсудят вопросы мира, безопасности и энергетики, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.