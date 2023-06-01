МИД Швеции: сохранение препятствий для вступления страны в НАТО станет победой РФ

В Стокгольме заявили, что пришло время Турции и Венгрии дать согласие на присоединение королевства к альянсу

СТОКГОЛЬМ, 1 июня. /ТАСС/. Любые действия участников НАТО, которые приведут к затягиванию процесса вступления Швеции в альянс, следует рассматривать как победу России. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в четверг по прибытии на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств НАТО в Осло.

"Любые действия [участников НАТО], которые создадут препятствия для вступления Швеции в альянс, окажутся победой для [президента РФ Владимира] Путина. Пришло время Турции и Венгрии дать согласие на присоединение [королевства] к НАТО. Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы придем к согласию [по этому вопросу]", - заявил глава МИД, выступление которого транслировала пресс-служба альянса. Швеция "выполнила все условия, зафиксированные на мадридском саммите, включая [внедрение мер по] противодействию терроризму", подчеркнул он.

В четверг вступили в силу поправки к шведскому закону о терроризме, которые предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на "продвижение, укрепление и поддержку" подобных организаций. В королевстве ожидают, что ужесточение антитеррористического законодательства ускорит ратификацию Турцией шведской заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга, по итогам которых был подписан меморандум. По сути он представлял собой дорожную карту для Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО. Парламент Турции 31 марта 2023 года одобрил протокол по присоединению к альянсу Финляндии, страна стала участником НАТО 4 апреля.