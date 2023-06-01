Турция может принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца

Источник в Анкаре сообщил, что это может произойти до июльского саммита альянса

АНКАРА, 1 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Турция, как ожидается, примет решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО в течение месяца, до июльского саммита альянса. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в Анкаре.

"Собственно, главное требование Турции выполнено: в Швеции вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство. Так что в целом до начала саммита НАТО 11 июля стоит ждать решения Анкары. Сейчас уже сложно будет сопротивляться этому. К тому же ожидается, что и вопрос с продажей Турции самолетов F-16 будет решен, а это, хоть и негласно, но все же является частью темы, связанной со вступлением Швеции", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, Турция все еще может немного потянуть время под предлогом фактического выполнения ее требований к Швеции, то есть выдачи лиц, которых Анкара признала террористами. Но это может быть воспринято не очень конструктивно. "А что касается F-16, то все же в Турции рассчитывают на положительное решение США о продаже этих самолетов. Через какое-то время вопрос должен быть урегулирован", - считает источник. При этом он не ожидает потенциальных возражений относительно получения Анкарой F-16 со стороны некоторых ее партнеров, не входящих в НАТО.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для находящихся в эксплуатации ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400. Конгресс США пока не дает одобрения сделке, которая предусматривает поставку Турции этой авиатехники. В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

30 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Однако в тот же день газета Hürriyet раскрыла подробности недавнего телефонного разговора Байдена и Эрдогана. В нем американский лидер якобы признал, что Конгресс США все же ставит в качестве условия продажи Анкаре истребителей F-16 вступление Швеции в альянс.