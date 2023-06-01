МИД ФРГ: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине

Как отметила глава ведомства Анналена Бербок, "каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть"

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии в Осло на неформальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств НАТО. Трансляция велась на сайте альянса.

"Каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть. Это политика открытых дверей НАТО", - сказала Бербок. "На то, что дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса, мы недвусмысленно указали приемом Финляндии и, стоит надеяться, скорым приемом Швеции", - добавила она.

Глава МИД ФРГ напомнила, что Североатлантический альянс и Украина активизировали сотрудничество после начала специальной военной операции России, и подчеркнула, что политика открытых дверей НАТО остается в силе. "Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов", - подчеркнула министр.

Во вторник газета Politico со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщила, что на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО будет обсуждаться тема обещаний Киеву по поводу членства в альянсе. Газета отметила, что в НАТО сохраняются острые разногласия по поводу того, что можно посулить Украине на саммите альянса в Вильнюсе в июле вместо вступления, вопрос о котором, по общему мнению, не может обсуждаться до завершения боевых действий.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.