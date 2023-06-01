Глава МИД Польши обсудил с Блинкеном закон о создании комиссии по "российскому влиянию"

Госдепартамент ранее заявил об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также против оппозиции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос о создании в Польше комиссии, расследующей якобы имевшее место "российское влияние".

"Мы обсуждали закон о создании национальной комиссии, расследующей российское влияние на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах", - сообщил глава МИД Польши в четверг в Twitter.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на принимаемые польскими властями решения. Во вторник Госдепартамент заявил об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также против оппозиции.

Переговоры Рау и Блинкена прошли в Осло на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО. Других подробностей польский министр не привел.