1 июня, 07:23

Глава МИД Польши обсудил с Блинкеном закон о создании комиссии по "российскому влиянию"

Госдепартамент ранее заявил об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также против оппозиции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос о создании в Польше комиссии, расследующей якобы имевшее место "российское влияние".

"Мы обсуждали закон о создании национальной комиссии, расследующей российское влияние на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах", - сообщил глава МИД Польши в четверг в Twitter.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на принимаемые польскими властями решения. Во вторник Госдепартамент заявил об "обеспокоенности" правительства "принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше", а также против оппозиции.

Переговоры Рау и Блинкена прошли в Осло на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО. Других подробностей польский министр не привел. 

Теги:
РоссияПольшаДуда, АнджейБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация