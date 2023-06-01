Главы спецслужб стран СНГ обсудят в Минске борьбу с международным терроризмом

С главами делегаций встретится президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил Комитет госбезопасности республики

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Участники Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества (СОРБ) обсудят на заседании в Минске вопросы повышения эффективности взаимодействия стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщил Комитет госбезопасности Белоруссии.

"В ходе [заседания] Совета стороны обсудят повышение эффективности сотрудничества и взаимодействия по линии борьбы с международным терроризмом, иными насильственными проявлениями экстремизма", - отмечается в сообщении белорусского КГБ. Там проинформировали, что с главами делегаций, прибывших в Минск, встретится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В повестке заседания также значатся вопросы "противодействия контрабанде оружия и наркотиков, информационно-психологическому воздействию, распространению недостоверной информации". Кроме того, по информации КГБ, участники СОРБ обсудят "углубление научно-технического и информационного сотрудничества государств - участников СНГ". В работе Совета, помимо делегаций спецслужб и органов безопасности стран СНГ, примут участие руководители Исполнительного комитета Содружества и Антитеррористического центра СНГ.

Как передает корреспондент ТАСС, руководители спецслужб Содружества, которые ранее возложили цветы к Монументу Победы в центре Минска, уже прибыли в резиденцию белорусского президента - Дворец независимости.

СОРБ, созданный в марте 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и спецслужб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и других согласованных сферах деятельности, является органом Совета глав государств СНГ. Членами СОРБ являются руководители органов безопасности и спецслужб Содружества, председательство в Совете по согласованному решению членов СОРБ осуществляет директор ФСБ России. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год поочередно на территориях государств - участников СНГ.