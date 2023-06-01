Лебедев: руководители спецслужб СНГ примут решения, которые помогут укрепить безопасность

По словам генсека СНГ, в настоящее время сотрудничество специальных служб в рамках содружества является особенно актуальным

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Члены Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств - участников СНГ в четверг на заседании в Минске примут решения, которые будут способствовать укреплению безопасности и защите суверенитета стран Содружества. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Я надеюсь, что на сегодняшнем заседании, на котором будут рассмотрены многие вопросы, связанные с противодействием терроризму, противодействию посягательствам на наш суверенитет, на нашу независимость, будут приняты важные решения, которые будут способствовать укреплению нашей безопасности, защите нашего суверенитета", - сказал он журналистам.

Лебедев отметил, что в настоящее время сотрудничество спецслужб в рамках СНГ особенно актуально "в условиях грубого, агрессивного давления на Республику Беларусь, на Россию, на другие страны Содружества".

"Очень важно объединять наши усилия в противодействии этим угрозам, этому давлению с целью защиты нашего суверенитета, независимости стран Содружества. Мы чувствуем это и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации. Мы наблюдаем террористические акты, другие вылазки, диверсии на железнодорожном транспорте, на производственных предприятиях", - сказал генсек СНГ.

СОРБ, созданный в марте 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и спецслужб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и других согласованных сферах деятельности, является органом Совета глав государств СНГ. Членами СОРБ являются руководители органов безопасности и спецслужб Содружества, председательство в Совете по согласованному решению членов СОРБ, осуществляет директор ФСБ России. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, поочередно на территориях государств - участников СНГ.