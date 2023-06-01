СМИ: санкции Вашингтона стали главным препятствием на пути к встрече глав МО КНР и США

Речь идет о санкциях, которые ввели Соединенные Штаты в отношении китайского генерала

ГОНКОНГ, 1 июня. /ТАСС/. Санкции Вашингтона в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу стали главным препятствием на пути к возможной встрече глав оборонных ведомств КНР и США на полях конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог", которая пройдет в начале июня в Сингапуре. Об этом пишет в четверг газета South China Morning Post.

Как указывается в материале, министр обороны КНР Ли Шанфу возглавит делегацию Китая на конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре и, как ожидается, встретится с иностранными коллегами. Глава Пентагона Ллойд Остин также примет участие в конференции, однако, подчеркивает издание, шансы на встречу Ли Шанфу и Остина кажутся низкими, поскольку Пентагон заявил, что Пекин отклонил это предложение.

Как сказал базирующийся в Пекине военный обозреватель Чжоу Чэньмин, главным камнем преткновения на пути к встрече Ли Шанфу и Остина являются санкции, которые ввели Соединенные Штаты в отношении китайского генерала, отмечается в материале.

Эксперт подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) по-прежнему готова поддерживать отношения с военными США, однако была недовольна тем, что Вашингтон, попросив о встрече глав оборонных ведомств двух стран, отказался отменить санкции, введенные против Ли Шанфу. "Если Пентагон сказал, что санкции не влияют на коммуникацию между военными двух стран, почему Вашингтон не может просто их отменить?", - приводит газета его слова.

Эксперт также отметил, что Пекин "почувствовал себя преданным [президентом США Джо] Байденом", который во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином пообещал улучшать двусторонние связи, но не сдержал слова. Как указал Чжоу Чэньмин, примером этому может послужить заявление Байдена о том, что Белый дом изучает возможность отмены санкций в отношении Ли Шанфу, однако позже Госдепартамент заявил, что эта возможность не рассматривается.

В четверг глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министр обороны КНР Ли Шанфу отказался от проведения личной встречи с ним на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая пройдет 2-4 июня в Сингапуре.

Позиция Китая

Как заявил в среду официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, американские власти должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для контактов глав оборонных ведомств двух стран. Он также отметил, что Пекин придает большое значение развитию китайско-американских военных отношений и коммуникаций на всех уровнях, контакты и обмены между военными двух стран не прерывались. Тань Кэфэй подчеркнул, что ответственность за нынешние трудности в обмене мнениями между военными двух стран лежит "полностью на США". По его словам, "Соединенные Штаты, с одной стороны, постоянно говорят, что хотят укреплять связи, а с другой стороны - игнорируют опасения Китая и искусственно создают препятствия, серьезно подрывают взаимное доверия между военными двух стран". Как указал он, "это не тот подход, который необходим для общения".

США ввели санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте этого года.