Источник: Эрдоган послал Западу "тревожный сигнал" отказавшись от встреч с ЕС и НАТО

По словам источника, "эти решения обусловлены высокой занятостью после выборов и открывающейся в Турции первой сессией парламента"

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу после победы на выборах подал тревожный сигнал Западу, отказавшись от участия своей страны сразу в двух крупных саммитах ЕС и НАТО - встрече Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе, куда он должен был прибыть сам, и неформальной встречи глав МИД НАТО в Осло, куда не поехал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом заявил ТАСС в четверг дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при ЕС.

"Турция отказалась от участия сразу в двух форматах - саммите ЕПС в Кишиневе и неформальной встрече НАТО в Осло. Эти решения обусловлены высокой занятостью после выборов и открывающейся в Турции первой сессией парламента. Однако, независимо от занятости, отказ участвовать сразу в двух встречах под патронажем ЕС и НАТО - это четкий сигнал Западу, что Анкара намерена продолжать максимально независимую политику", - отметил дипломат.

"Не секрет, что в ЕС и США в ожидании выборов в Турции ставка делалась на оппонента Эрдогана. Нет никаких сомнений, что в случае его победы Анкара бы присутствовала на обеих встречах, - подчеркнул он. -Турция, безусловно, будет продолжать работать с ЕС и НАТО по всем ключевым темам, но ее отсутствие на этих встречах, пусть и не самых значительных, бросается в глаза".

На встрече в Осло одной из главных тем должна была стать тема вступления в НАТО Швеции, которое продолжает блокировать Турция. На встрече в Кишиневе ЕС намерен попытаться убедить страны - партнеры, которые игнорируют нелегальные санкции Евросоюза, поддержать введенные Брюсселем запреты против России, что Турция уже неоднократно отказывалась сделать.

Турция официально не сообщала об участии или отказе от участия в саммите в Кишиневе и министерской встрече в Осло. Тот факт, что глава МИД Мевлют Чавушоглу не приедет на встречу НАТО официально подтвердила ее организатор, глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельт на пресс-конференции в среду. О неучастии Эрдогана в саммите ЕПС в Кишиневе ранее сообщили ряд европейских СМИ, в частности, европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в Молдавии и ЕС. Турция является членом Европейского политического сообщества, на первом саммите ЕПС в Праге ее представлял Эрдоган.