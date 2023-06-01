Индия намерена вооружить ракетами BrahMos истребители МиГ-29 и другие самолеты своих ВВС

По словам главкома ВВС Индии главного маршала авиации Викека Рама Чаудхари, повышение дальности BrahMos с 290 км до 450 км позволило значительно увеличить мощь военной авиации страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Новая авиационная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos поступит на вооружение индийских истребителей МиГ-29, "Мираж-2000" и легкого боевого самолета отечественной разработки Tejas. Об этом в четверг сообщает газета Times of India со ссылкой на главкома ВВС Индии главного маршала авиации Викека Рама Чаудхари.

"Повышение дальности BrahMos с 290 км до 450 км позволило значительно увеличить мощь индийской военной авиации. Эти ракеты поступят на вооружение истребителей МиГ-29, "Мираж-2000" и Tejas", - заявил военачальник на церемонии по случаю 25-й годовщины создания совместной российско-индийской компании BrahMos Aerospaсe, выпускающей эти ракеты наземного, воздушного и морского базирования.

По его словам, столкнувшись с военной угрозой на границах с Пакистаном и Китаем, для Индии важно обладать такими мощными средствами сдерживания, как BrahMos. "Эти ракеты значительно увеличили боевую мощь индийских ВВС. Когда три года назад вспыхнул пограничный конфликт Индии с Китаем, мы убедились, что ракеты BrahMos являются мощным оружием для поражения наземных целей", - подчеркнул Чаудхари.

Ранее сообщалось, что новое поколение ракет BrahMos для истребителей МиГ-29 и других индийских боевых самолетов будет создано в 2025-2026 гг. В настоящее время BrahMos вооружены тяжелые истребители Су-30МКИ. В перспективе BrahMos Aerospace намерена предложить этот вариант ракеты и ВКС России.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospaсe. Ракета была разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск BrahMos состоялся в 2001 году.

BrahMos Aerospaсe стало первым в Индии оборонным предприятием, созданным совместно с иностранными партнерами. Штаб-квартира компании находится в Нью-Дели. Название BrahMos образовано путем соединения названий двух рек - индийской Брахмапутры и российской Москвы-реки.