МИД Китая выступил против торгового соглашения США и Тайваня

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что этим документом Соединенные Штаты нарушат международные обещания американской стороны

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. Китайские власти выступают категорически против подписания двустороннего торгового соглашения между Соединенными Штатами и островом Тайвань. Как подчеркнула в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, подобным документом США нарушат международные обещания американской стороны и принцип "одного Китая".

"КНР всегда была решительно против того, чтобы государства, с которыми наша страна установила дипломатические связи, в какой бы то ни было форме поддерживали официальные контакты с Тайванем, - сообщила она на брифинге. - Это касается подписания любых документов, имеющих отношение к суверенитету и носящих официальный характер".

По словам официального представителя, если подписание подобного соглашения между Вашингтоном и Тайбэем все-таки состоится, американская сторона "серьезно нарушит принцип "одного Китая" и договоренности, достигнутые между КНР и Соединенными Штатами. "Это также будет нарушением обязательств США, которые пообещали, что будут поддерживать с Тайванем только неофициальные связи", - добавила Мао Нин.

Она напомнила, что Пекин "уже неоднократно делал Вашингтону серьезные представления по данному поводу". Мао Нин подчеркнула, что США должны прекратить любые контакты между американскими чиновниками и тайваньской администрацией. "Не надо под предлогом торгово-экономического соглашения посылать неверные сигналы сепаратистским силам Тайваня", - подытожила официальный представитель.

Как сообщила тайваньская газета Liberty Times, администрация Тайваня и власти США в четверг заключат первое соглашение по двусторонней торговле в соответствии с новой экономической инициативой. По данным издания, документ будет подписан в Вашингтоне утром по местному времени.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.