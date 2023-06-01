Контроль на границе Белоруссии и РФ ввели в рамках контрразведывательного режима

Как сообщили в Минске, эта мера действует по всему периметру границы

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Меры контроля на границе Белоруссии и России принимаются в рамках усиления контрразведывательного режима в республике с целью предотвращения проникновения на ее территорию экстремистов. Об этом сообщил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

"Я ранее говорил, что нами будут приняты дополнительные меры по усилению контрразведывательного режима на территории нашей страны. Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические и экстремистские устремления по отношению к Республике Беларусь", - сказал глава спецслужбы.